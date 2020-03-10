كواليس كليب أحمد شيبة الجديد.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي

بعد تحضريات استمرت قرابة الأربع أشهر الأخيرة، انتهي المخرج محمد حجازي والمطرب أحمد شيبة من كليب “شاب عجوز” بتقنية سينمائية جديدة وفريدة من نوعها بعدسات الكاميرات الهندية، وتدور أحداثه بإسلوب الأكشن الأمريكي.

واستمر تصوير الكليب يومين، وهو يحمل نوع وصورة وأداء مميز، ويظهر فيه شيبة بشكل مختلف بتقنية سنيمائية جديدة، ويعتبر هذا ثاني عمل يجمع بين المخرج حجازي وشيبة بعد كليب “اللي مني”، لكن اتجة حجازي في هذا الكليب إلى تغيير كلي في الشكل والمضمون للكليب عن المعتاد من حيث الفكرة والأحداث واستخدام التنقية الحديثة للسينما العالمية.

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ومن المحتمل أن يحمل الكليب بعض المفاجآت للنجم ولمخرج الكليب محمد حجازى، والأغنية من كلمات عصام حجاج، وألحان تامر حجاج، وتوزيع إسلام شيبسي وميدو مزيكا، ومدير تصوير رامي عادل، والمنتج الفني هشام خلف، والكليب من إنتاج الفنان أحمد شيبة.

وكان المطرب المصري أحمد شيبة قد قام مؤخرا بتسجيل دويتو غنائي مع الفنان أحمد حاتم، يحمل عنوان “موتور قلبي”، وهو من كلمات أحمد حاتم، وألحان محمد على، وتوزيع موسيقي أسامة الهندي، وتسجيل وميكس وماستر أمير ناثان، ومن المقرر أن يتم طرحه في شهر رمضان 2020.

وعلى جانب أخر، طرح شيبة مؤخراً تتر مسلسل الأخ الكبير للنجم محمد رجب، والأغنية تحمل نفس اسم العمل، وهي من كلمات عصام حجاج، وألحان تامر حجاج، وتوزيع موسيقي أشرف البرنس، ويتم عرض مسلسل على قناة cbc.