سيلفستر ستالون يحصن نفسه ضد كورونا.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

يبدو أن هاجس الخوف من انتشار فيروس كورونا، أصبح منتشر بشكل واضح بين أهم وأشهر نجوم هوليوود وهو ما يظهر دائما في تصرفاتهم اليومية.

والتقطت عدسات مصوري البابارتزي عدة صور للنجم والممثل الأمريكي سيلفستر ستالوني و ذلك خلال جوله تسوق في إحدى المحال التجارية الموجودة في بيفرلي هيلز بالولايات المتحدة الأمريكية .

وكان سيلفستر ستالوني البالغ من العمر 73 عاما، ظهر و هو يرتدي قفازات من البلاستك خلال تسوقه و ذلك خوفا من الإصابة بفيروس كورونا وحفاظا علي سلامته، و تحولت هذه الصورة لمحط تركيز الكثيرمن المواقع الفنية الشهيرة و أبرزها تس أم زد المعني بأخبار المشاهير.

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وكان النجم العالمي سيلفستر ستالوني حصد عدد من الجوائز الفنية الهامة خلال مسيرته الفنية الطويلة ، و من أبرز هذه الجوائز ” Golden Globes ” و ” César Awards ” و” Broadcast Film Critics Association Awards ” و” CinemaCon ” و ” Gold Derby Awards ” و ” Hollywood Film Awards ” ، و غيرهم الكثيرين ، بينما تم ترشيح سيلفستر لنيل جائزة الأوسكار ثلاث مرات ، مرتين في 1977 و رشح للمرة الثالثة في 2016 .

وكان الممثل والنجم الأمريكي الشهير سيلفستر ستالون، قد ظهر في مقابلة أذاعتها قناة “تي أف 1” الفرنسية مؤخرا، حيث كشف أن والدة نجم “روكي”، قد واجهت مشاكل أثناء الولادة مما اضطر الأطباء إلى استخراجه باستخدام “ملقط”.

وعقب هذه المضاعفات، عانى ستالون من شلل في الجانب الأيسر من الوجه جراء إصابة أعصاب الوجه وتلفها. ومنذ ذلك الحين، يعين النجم الأمريكي بفم ملتوٍ قليلًا ولسات نصف مشلول. كما عانى نتيجة لذلك من مشكلة في النطق.

ولم يمنع كل ذلك ستالون عن انطلاق مسيرته الفنية في هوليوود. وفي الوقت الذي يستعد فيه لإطلاق الجزء الخامس من سلسلة “رامبو” في 25 سبتمبر المقبل، كشف ستالون عن كرهه لأول جزء شارك فيه.