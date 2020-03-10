مدحت صالح وحمادة هلال يشعلان حفل سموحة بالإسكندرية.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي

أحيا الفنان المصري مدحت صالح والفنان حمادة هلال حفل “ايجيبت جولد” بسموحة بمحافظة الإسكندرية، بحضور جماهيري كبير.

مدحت صالح قدم خلال الحفل العديد من الأغاني، منها: “كوكب تاني”، و”السهرة تحلى”،وغيرها التي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير بالتصفيق وترديد كلمات الأغاني معه.

الفنان حمادة هلال أشعل الفقرة الثانية من الحفل، وقدم خلالها عدد كبير من أشهر أغانيه القديمة والحديثة، ومنها أغاني: “الحب حلو، وأشرب شاي”، وغيرها، وسط تفاعل كبير من الجمهور.

Advertisements

والحفل من تنظيم مسرح أحمد حمامصي، صوت مدحت عبد السلام، وإضاءة طارق صبري.

يذكر أن آخر أعمال الفنان مدحت صالح أغنية جديدة تحمل اسم “تعرفي تسكتي” عبر قناته بموقع “يوتيوب”، وهي من كلمات بهاء الدين محمد، وألحان مصطفي جاد، وتعد من أغاني ألبومه الجديد “بنت القلب” الذى طرح منه أكثر من أغنية، ومنها أغنية “خليك جامد” من كلمات ملاك عادل، وألحان مدين، وتوزيع أحمد عادل، وإخراج يحيى ممتاز، الذي أصر على أن يكون الكليب واقعي به جزء درامي لتحفيز الشباب على عدم اليأس.

وطرح حمادة هلال مؤخرًا كليب أغنية الجديدة “أووه لا لا”، عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات يوتيوب، ليلة راس السنة، كما أعلن عن احتمالية عدم مشاركته في الموسم الرمضاني المقبل، بسبب التأخر في كتابة سيناريو العمل الخاص به.

وشارك في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل «ابن أصول»، وشارك فى بطولة سوزان نجم الدين، آيتن عامر، محمد نجاتي، رانيا منصور، وفاء سالم، إيناس كامل، إسلام إبراهيم، عماد رشاد، كريم أبو زيد، حمزة العيلى، أحمد حلاوة، بجانب عدد آخر من الفنانين، كما يعتبر المسلسل هو الثالث على التوالي الذى يظهر به حمادة هلال في دراما رمضان.