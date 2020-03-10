تكريم محمد رمضان بجائزة ملك الأناقة في 2020.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شارك الفنان المصري محمد رمضان، في حفل مهرجان “إنترناشونال فاشون أورد” في موسمه السابع والذي أقيم بأحد الفنادق الكبرى المطلة على النيل لتسلم جائزة “the king of arab men’s fashion” “ملك الأزياء بين الرجال العرب”.

محمد رمضان، قال بعد تكريمه: “فخور بمهرجان إنترناشونال فاشون أورد، فهو كيان مهم أثبت نجاحه ووجوده على مدار 7 سنوات متتالية وفخور بالجائزة التي حصلت عليها، وهي لا تخصني بمفردي فيشاركني فيها كل مصممي الأزياء الذين تعاملت معهم على مدار السنوات الماضية، كما أهديها لزوجتي فهي تشاركني بشكل كبير في اختياراتي”.

يذكر أن الموسم السابع من “إنترناشونال فاشون شو” شارك فيه عددًا من مصممي الأزياء العرب من الجزائر والإمارات واليمن والمغرب، وتم تكريم الفنان محمد رمضان بجائزة ملك الأناقة للرجال العرب وتسلمها بنفسه.

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محمد رمضان نشر مؤخراً صورة له بسترة مبتكرة تزيّنت بجناحين ذهبيين تحمل توقيع المصمم المغربي المستقر في الولايات المتحدة هشام بن سليمان، كان قد ارتداها العام الماضي وظهرت بها مؤخرًا النجمة التركية مريم أوزرلي في شوارع لوس أنجلوس.

من ناحية أخرى، يشارك محمد رمضان، في السباق الرمضاني المقبل بمسلسل “البرنس”، ”البرنس”، بطولة محمد رمضان، أحمد زاهر، نور، روجينا، نجلاء بدر، ريم سامى، دنيا عبدالعزيز، صفاء الطوخى، إدوارد، محمد علاء، رحاب الجمل، محمد حاتم، أحمد داش، سلوى عثمان، إنعام الجريتلى، إخراج محمد سامي، ومن إنتاج شركة سينرجي.

المسلسل تدور أحداثه في قالب اجتماعي حول حياة إحدى الشخصيات في المجتمع المصري، ويجسد محمد رمضان، خلال العمل شخصية رضوان البرنس اليتيم الذي فقد والدته ولديه أشقاؤه ليسوا جميعهم من أم واحدة.