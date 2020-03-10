كيلي جينر ترد على الساخرين من أصابع قدميها

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

ردت عارضة الأزياء والمليارديرة الأمريكية الشهيرة كيلي جينر، البالغة من العمر 22 عامًا، على التعليقات السلبية التي بالغت في التهكم على أصابع قدميها بشكل ساخر.

نجمة تليفزيون الواقع نشرت عبر حسابها الشخصي على موقع الصور الشهير “إنستجرام” صورة لأصابع قدميها، قائلة إن الإصبع الكبير في كل قدم من الذكور، فالموجود على ناحية اليسار يدعى توبي واليمين يدعى توني.

كما أطلقت كيلي جينر، أسماء إناث على بقية الأصابع وهي تيس، تيج، تيا، تريكس، تاهاني، تاشا، تاليا وتينا، معلقة: “أصابع قدمي مشهورة للغاية لذلك حان الوقت أن تحظى بأسماء خاصة بها.

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وعلى جانب أخر، احتفلت مؤخرا، كيلي جينر، للعام الثاني على التوالي بعيد ميلاد ابنتها ستورمي من خلال صناعة مدينة ملاهي متكاملة، وأطلقت على المدينة اسم “عالم ستورمي.

وبالرغم من الانتقادات الشديدة التي واجهتها كيلي جينر، في العام الماضي بسبب الحفل الباذخ الذي رجح أنه كلف مئات الآلاف من الدولارات إلا أنها نفذت نفس فكرة العام الماضى متجاهلة ردود الأفعال ضدها.

وأظهر فيديو نشرته النجمة العالمية البالغة من العمر 22 عاما، كيلى جينر على تطبيق “تيك توك”، شكل مدينة الملاهى، حيث صممت بوابة الملاهي من لعبة مطاطية ضخمة على شكل وجه ستورمي التي أنجبتها كايلي جينر من حبيبها مغني الراب ترافيس سكووت، ودخل الضيوف من مدخل خاص تم تصميمه خصيصاً من أجل الحفل الذي يبدو من الصور والفيديوهات بأنه يتجاوز تكلفة الحفل في عيد ميلاد طفلتها الأول.

ووفقا لجريدة الديلي ميل البريطانية، فقد كشفت كيلي جينر ، أنها نجت من فح استئجار الطائرة الهليكوبتر التي تحطمت وأودت بحياة أسطورة كرة السلة الأمريكي كوبي براينت وابنته وسبعة آخرين.