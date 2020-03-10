كيف تفرق بين الأنفلونزا وكورونا؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بعد تفشي فيروس كورونا المستجد بشتى دول العالم، وخلفت وراءها آلاف الموتى، بات الهلع يدق قلوب أفراد المجتمع كله.

إيران تخلي أماكن عامة كحجر صحي لمصابي كورونا

ولكن الكثير لا يفرق بين أعراض الإصابة بكورونا وأعراض الأنفلونزا أو حالات البرد التي يصاب بها الكثير على مدار العام، رشح وسعال وآلام في البلعوم ترافقها حمى، تتمحور أعراض الأنفلونزا، وقد يتعافى منها الشخص بعد أسبوعين على الأقل.

مختصون لـ"العين الإخبارية": العزل طوق النجاة لمواجهة كورونا

أما أعراض الكورونا فتبدأ بارتفاع في درجات الحرارة وسعال دون بلغم وآلام متواصلة في مختلف أنحاء الجسد ولكنها لا تنتهي إلا بعد اتخاذ الإجراءات العلاجية اللازمة حتى لا تؤدي بالإنسان إلى الوفاة.