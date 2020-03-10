هذا ما قاله أحمد مجدي عن فيلم "الغراب"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:
يواصل الفنان الشاب أحمد مجدي، تحضيرات فيلمه السينمائي الجديد "الغراب".
وكتب مجدي، عبر حسابه على"تويتر": "أنا محظوظ جدًا إني بلاقي ناس تساعدني أخد خطوات تجاه فيلم الغراب.. خطوات قد تبدو غريبة، ولكنها بتساعدني في تجسيد الأفكار والتصورات اللي في دماغي، اللي بتخص شكل الفيلم وروحه".
يذكر أن أحمد مجدي يشارك في دراما رمضان المقبل بمسلسل "فرصة تانية" بطولة ياسمين صبري. كما يشارك ضيف شرف بفيلم "حظر تجول" من تأليف وإخراج أمير رمسيس، وبطولة إلهام شاهين، وأمينة خليل.
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