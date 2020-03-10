فيديو| مفاجأة فريق "أسود فاتح" لهيفاء وهبي في عيد ميلادها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:
نشرت الفنانة هيفاء وهبي مجموعة فيديوهات غبر خاصية الاستوري بموقع "إنستجرام"، من احتفال أسرة مسلسل أسود فاتح بها.
وظهرت هيفاء في الفيديو ويبدو عليها الاندهاش والمفاجأة عند دخولها موقع تصوير مسلسل "أسود فاتح"، إذ فوجئت بوجود "بالونات" والطبول والغناء.
ودخلت هيفاء في موجة رقص وسط "البالونات"، كما حرص المشاركون على تهنئتها.
وتحتفل الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي بعيد ميلادها الـ48، اليوم الثلاثاء، إذ إنها من مواليد 10 مارس 1972.
وتنشغل حاليًا هيفاء وهبي بتصوير مسلسل "أسود فاتح"، المقرر عرضه في رمضان المقبل، كما تنتظر عرض فيلمها أشباح أوروبا.
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