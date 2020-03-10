محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:
انتقد الفنان أحمد السقا، ما حدث مع أحد السائحين الآسيويين، الذي تركه سائق على الطريق الدائري، بسبب الخوف من فيروس "كورونا".
ونشر السقا صورتين للسائح، عبر حسابه في "إنستجرام" وعلق: "دي مش أخلاقنا يا مصريين، حقك علينا، ويا ريت كل واحد يقف جنب واحد زي ده، لا للتنمر ولا للعنصرية، احنا أكبر وأجدع من كده بكثير. حقك علينا".
وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لسائح أسيوي، تركه سائق السيارة التي كان يستقلها على الطريق الدائري، بعد تحذير أحد المارة، ورفضت كل السيارات التوقف له خوفًا من إصابتهم بـ"كورونا".
كانت هذه تفاصيل خبر السقا يعتذر للسائح الآسيوي: "دي مش أخلاقنا.. حقك علينا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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