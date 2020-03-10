صور| جامعة جنوب الوادي تكرم محمود حميدة على هامش "الأقصر السينمائي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:
كرمّت جامعة جنوب الوادي، مساء الاثنين، الفنان محمود حميدة، الرئيس الشرفي لمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية.
واختتم المهرجان، فعاليات عروض أفلام امتداد المهرجان في قنا، إذ جرى الانتهاء من العروض الاثنين، بناءً على قرار رئيس مجلس الوزراء، بمنع إقامة الفعاليات الجماهيرية والتجمعات، لحين إشعار آخر.
وحضر التكريم نائب رئيس الجامعة، الدكتور محمد أبوالفضل بدران، وأساتذة وعمداء الجامعة، و4000 من طلاب الجامعة.
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