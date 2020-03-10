تراند اليوم : عاجل.. تامر حسني يلغي جميع حفلاته في مارس وأبريل

نشر المطرب تامر حسنى تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى تويتر يقرر فيه وقف جميع حفلاته الفنية فى شهر مارس.

وعلق تامر حسنى قائلا : “حرصا على السلامة العامة للمجتمع و تماشيًا مع الإجراءات الاحترازية لجمهورية مصر العربيه بوقف كافة الحفلات و التجمعات ، بشكرهم كل الشكر على هذا القرار السليم حرصا على مصلحة الناس”.

وأضاف تامر حسنى قائلا : “وتم تأجيل كافه الحفلات القادمه والمحددة في كل من شهر مارس و شهر أبريل ٢٠٢٠”.

يذكر أن تامر حسنى يقوم حاليا بتصوير فيلمه الجديد “مش انا” والذى يشارك فى بطولته حلا شيحة.