كاتي بيري ببطن منتفخ بعد إعلان حملها.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

شوهدت النجمة والمطربة الأمريكية كاتي بيري، خلال تجولها في الشوارع الأمريكية حيث كانت تتسوق من أجل شراء ملابس طفلها بعدما أعلنت الأسبوع الماضي عن خبر حملها.

النجمة العالمية البالغة من العمر 35 عاما، ظهرت ببطن منتفخ في شهور حملها الأولي مرتدية فستانا مطبوعا عليه ورود.

وكانت النجمة العالمية كاتي بيري، قد ظهرت من خلال فيديو بحسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام وهي تكشف عن بطنها المنتفخ.

والجدير بالذكر أن كاتي بيري، ارتبطت رسميًا بـ “أورلاندو بلوم” في شهر فبراير الماضي، بالتزامن مع عيد الحب بعد علاقة استمرت عامين، وكان الثنائي الشهير انفصلا خلال عامي 2017 و2018.

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وسبق لـ كاتي بيري Katy Perry كاتي بيري الزواج من الممثل البريطاني راسل براند، أما بلوك كان متزوجًا من عارضة الأزياء الأسترالية ميراندا كير وأنجب منها ابنه الوحيد Flyn.

وكانت النجمة العالمية غردت، مؤخرا، إلى متابعيها البالغ عددهم 108 ملايين عبر “تويتر”، قائلة: سعيدة جدا لعدم اضطراري بعد الآن إلى ابتلاع بطني أو حمل حقيبة يد كبيرة أينما تنقلت لإخفاء الحمل.

المغنية الأمريكية، قد نشرت مقطعا من فيديو كليب أغنيتها الأخيرة “نيفر وورن وايت” التي أثارت تكهنات عبر وسائل التواصل الاجتماعي لأنها راحت في اللقطات الأخيرة تلامس بطنها المتكور.

ومن ثم دعت متابعيها مباشرة عبر موقع إنستجرام، إلى مشاهدة الفيديو كليب حتى النهاية. فهناك سر صغير ينمو.