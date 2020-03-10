داليا مبارك تحتفل بعيد ميلادها بجلسة تصوير مرحة.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

احتفلت الفنانة السعودية داليا مبارك بعيد ميلادها بجلسة تصوير مرحة خضعت لها.

الفنانة السعودية تألقت في الجلسة بفستان أنيق بلون التركواز، وتركت شعرها منسدلا على ظهرها، وتزينت بمكياج هادئ ومجوهرات مميزة.

داليا ظهرت في الجلسة وهي تحمل تورتة صغيرة مزينة ببعض الورود، وحولها مجموعة من البالونات باللون الأصفر التي شكلت كلمة “Happy birthday”.

الفنانة السعودية شاركت جمهورها بمجموعة صور من الجلسة، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، وقد تلقت الكثير من تعليقات التهنئة من جمهورها.

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وكانت الفنانة السعودية داليا مبارك قد اعترفت مؤخرا بتعرضها للتنمر والعنصرية بسبب لون بشرتها السمراء الداكنة.

داليا قالت: «البعض يشبهني بفنانات ذوات بشرة داكنة فقط بسبب اللون، على الرغم من اختلاف ملامحنا تماماً، مثل ناعومي كامبل».

على جانب آخر، وعلى الرغم من أنها كانت حريص على مشاركة محبيها بصور لابنتها الوحيدة «لي لي سمر» منذ ولادتها، إلا أنها فاجأت الجميع، وحذت كل صورها من على تطبيق انستجرام، مبررة ذلك بانتشار فيروس كورونا حول العالم.

الفنانة الشابة أوضحت ربط حذف صور ابنتها بالخوف عليها من كورونا –خلال حلولها ضيفة على برنامج «غداً أجمل» بقولها: «بكل صراحة خشيت عليها من انتشار مرض كورونا، حيث أنها باتت معروفة، وكنت لا استطيع منع أحد من لمسها، لأني أعلم أن ذلك من باب حبهم لها، وبهذا حاولت أن أكون أكثر حذراً».