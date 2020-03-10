الكويتية هنادي الكندري تحتفل بعيد زواجها.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

احتفلت الفنانة الكويتية هنادي الكندري بعيد زواجها من المخرج محمد الحداد، الذي يوافق يوم 9 مارس، برومانسية شديدة.

الفنانة الكويتية استعادت ذكريات زفافها، بمجموعة صور نشرتها، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، ووجهت رسالة رومانسية لزوجها، عبرت فيها عن شدة حبه لها.

هنادي قالت: “بعيداً عن هذا العالم أريد أن أحيا بك ومعك، إلى من اطمأنت له روحي، إلى من سكن قلبي، وعقلي، إلى من خطفني برقته، وحنانه إلى من علمني الحب، وأسقاني العشق من كأسه، إلى من ملكني بكلمة نطقها وقال لي: أحبك يا حبيبتي.. توأم روحي”.

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وأضافت: “بحثتُ بحثًا كثيرًا عن عبارات تعبر لك عما يجول بداخلي تجاهك يا زوجي العزيز، لم أجد سوى أن أدعو الله أن يكون عيد زواجنا السابع يشبه تمامًا أول يوم جمع ما بيننا وأن يحفظ الله هذا الحب الي الأبد.. توأم روحي”.

زوج الفنانة الكويتية رد على رسائلها الرومانسية له، بقوله: “طول العمر يارب.. الله يحفظج يا روحي و توأمي”.

يذكر أن هنادي الكندري تزوجت ثلاثة مرات، المرة الأولى من والد أبنائها الثلاث “يوسف، عبدالله، عبد اللطيف” لكنهما انفصلا بعد ذلك، بعدها تزوجت من الفنان عبدالله بهمن إلا إنها انفصلت عنه في أبريل 2013 بعد زواج استمر شهرين، وبعد انفصالها تزوجت المخرج محمد الحداد في مارس 2014 وفي أكتوبر من نفس العام انجبت طفلين توأم هم: “آدم وإيفا”.