آسر ياسين ينتظر طفله الثالث.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أعلن الفنان المصري آسر ياسين انتظاره لمولوده الثالث من زوجته كنزي.

آسر نشر صورة جمعته بزوجته، والتي ظهرت عليها علامات الحمل بشك واضح، وكانا يرتديان نفس التيشيرت حيث رسم عليه ثلاثة أبناء وكتب عليه بالغة الإنجليزية “ثلاثة أقمار”.

الفنان المصري أعلن من خلال هذه الصورة أيضا عن خط ملابس للأطفال جديد من إنتاج زوجته ووالدتها.

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والفنان المصري آسر ياسين متزوج من السيدة كنزي عبدالله منذ سنوات، ولديه منها طفلين هما: “طاهر وأمين”.

ويقوم الفنان آسر ياسين حاليا بتصوير مسلسل «100 وش»، مع الفنانة نيللي كريم، وسيتم عرضه في شهر رمضان، هو تعاون إنتاجى مشترك بين العدل جروب ويمثلها المنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتأليف عمرو الدالي وأحمد وائل، وتدور أحداث العمل فى إطار كوميدي شعبى.

كما يعرض لآسر ياسين أيضاً مسلسله «في كل أسبوع يوم جمعه» من 10 حلقات و يجمعه بالفنانة منة شلبى، على إحدى المنصات الرقيمة بالانترنت، حيث تعرض حلقة كل أسبوع.

ويشارك فى بطولته عبد العزيز مخيون، سوسن بدر، رشدى الشامى، خالد أنور، عارفة عبد الرسول، أحمد خالد صالح، محمد حاتم، نور محمود، والعمل معالجة درامية إياد إبراهيم، سيناريو وحوار إياد إبراهيم ومحمد هشام عبية وسمر عبد الناصر، وإخراج محمد شاكر خضير.