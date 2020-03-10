محمد الريفي يشعل راي كلوب بحفل كامل العدد.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي

أحيا نجم “أكس فاكتور”، الفنان المغربي محمد الريفي، حفل براي كلوب مركب النيل دراجون علي نيل القاهرة، من تنظيم الخبير السياحي هاني شوقي.

وتم تنظيم الحفل بناءً على رغبة رواد المكان من الجمهور، الذين طالبوا بوجود الريفي بعد فترة غياب عن الحفلات في مصر، بصحبة دي جي مارتن.

وقدم الريفي خلال الحفل، عددًا كبيرًا من أغانيه الشهيرة، منها “هيجنني”، و”بيحسدوني “، بالإضافة إلى أغنية “كتاب حياتي يا عين” للنجم الشعبي الراحل حسن الأسمر، التي أشعلت الأجواء.

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ومحمد ريفي مغني مغربي، فائز بلقب ذا إكس فاكتور آرابيا الموسم الأول لبرنامج ذا إكس فاكتور في النسخة العربية، متحديا كل من إبراهيم عبد العظيم من ليبيا، وأدهم النابلسي من الأردن.

وكان محمد الريفي قد تعرض لأزمة منذ فترة، بعدما قدم المنتج المصري مصطفى السويفي شكوى لنقابة الموسيقيين المصريين ضد المطرب المغربي محمد الريفي، اتهمه فيها بالتهرب من إتمام أعماله الفنية وسفره خارج مصر دون إذن الشركة المتعاقد معها، هذا بالإضافة إلى تنصله من استكمال تسجيل ألبومه، المنتظر طرحه هذا العام، كما رفض إقامة حفل غنائي في عيد الفطر، وهو ما يتنافى مع بنود العقد بينه وبين الشركة.

فأًصدر الفنان المصري هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، قراراً بمنع الفنان المغربي محمد الريفي، نجم برنامج “إكس فاكتور”، من الغناء في مصر.