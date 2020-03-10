الموت يفجع المطربة الأمريكية كاتي بيري.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

أعلنت المطربة والنجمة الأمريكية كاتي بيري عبر حسابها الشخصي بموقع التدوين الأجتماعي تويتر، عن وفاة جدتها عن عمر يناهز 99 عامًا.

النجمة العالمية نشرت رابط للاغنية تحمل اسم Deep Peace,وكشفت انها تهديها لروح جدتها.

ويأتي ذلك الخبر المحزن بعد مرور أيام قليلة على اعلان كاتي بيري لحملها في طفلها الأول من خطيبها الممثل البريطاني أورلاندو بلوم.

والنجمة العالمية كاتي بيري، تبلغ من العمر 36 عامًا، كانت ظهرت من خلال فيديو بحسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام وهي تكشف عن بطنها المنتفخ.

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يشار إلى أن كاتي بيري Katy Perry “كاتي بيري” ارتبطت رسميًا بـ “أورلاندو بلوم” في شهر فبراير الماضي، بالتزامن مع عيد الحب بعد علاقة استمرت عامين، وكان الثنائي الشهير انفصلا خلال عامي 2017 و2018.

وسبق لكاتي بيري الزواج من الممثل البريطاني راسل براند، أما بلوك كان متزوجًا من عارضة الأزياء الأسترالية ميراندا كير وأنجب منها ابنه الوحيد Flyn.

وعلى جانب أخر، شاركت النجمة، والمطربة الأمريكية كاتي بيري، متابعيها عبر موقع تبادل الصور إنستجرام بصورة جديدة لها، كشفت من خلالها استعادتها لـ look الشعير الطويل من جديد، وذلك بعد أشهر طوال من استخدامها لإطلالة الشعر القصير.

ومن جانبها نقلت صحيفة الديلي ميل، الصورة التي نشرتها بالتزامن مع انطلاقة الموسم الجديد من برنامج اكتشاف المواهب American idol التي تشارك بها كاتي كواحدة من ضمن أعضاء لجنة التحكيم.

ويشارك في عضوية لجنة التحكيم كل من النجم ليونيل ريتشي ولوك بريان، وسيبدأ بث حلقات البرنامج خلال فترة الخريف من العام الجاري.