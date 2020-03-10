عبير صبري تستأنف تصوير «طلعت حرب 2»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

قررت النجمة المصرية عبير صبري استئناف تصوير مشاهدها في فيلم ” طلعت حرب 2” مع المخرج مجدى أحمد على يوم 10 الثلاثاء، في وسط البلد في الديكور الخاص بالعمارة التي تدور فيها معظم أحداث العمل، حيث توقف التصوير طوال الفترة الماضية بسبب انشغال أبطال الفيلم بتصوير مسلسلاتهم الرمضانية، بينما يتبقى 4 أيام فقط لعبيرصبرى وتنتهى من آخرمشاهدها في الفيلم.

ومن المقرر أن تتعاون عبير صبرى مع المخرج مجدى أحمد على في فيلم ” طلعت حرب 2” للمرة الثانية في السينما بعدما قدمت معه فيلم “عصافير النيل” عام 2010 وشاركت في بطولته الى جانب فتحى عبد الوهاب ودلال عبد العزيز ومحمود الجندى وأحمد مجدى ولطفى لبيب ومها صبرى ومنى حسين وضيفة الشرف مريم حسن، وعرض الفيلم في أكثر من مهرجان سينمائي.

وعلى جانب أخر، بدأت عبيرتصوير دورها في مسلسل “دهب عيرة” مع النجمة يسرا والمخرج سامح عبد العزيز والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، وتتعاون فيه مع يسرا للمرة الأولى في الدراما والعمل وهو إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، تأليف أمين جمال وأحمد عادل، ويشارك في بطولة العمل كلاً من حلا شيحة، جومانا مراد، بيومى فؤاد، خالد أنور، خالد سرحان، وهنادى مهنى، تيام مصطفى قمر، فرح الزاهد، سلوى عثمان ورمزى العدل.

كما عرض لعبير صبرى مؤخراً مسلسل “الأخ الكبير” من نوعية أعمال الـ 45 حلقة، وحقق نجاحاً لافتاً وشارك فى بطولته محمد رجب وآيتن عامر، هبة مجدى، دينا فؤاد، محمد عز، أشرف زكى، محمود حجازى، إيهاب فهمى، رندا البحيرى، هاجر أحمد، أحمد حلاوة، حمادة بركات وعمرو رجب وتأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى.