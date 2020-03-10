هاني شاكر يغني باللهجة اللبنانية «كيف بتنسى»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

انتهى الفنان والنجم المصري هانى شاكر من تصوير كليب جديد يحمل عنوان ” كيف بتنسى”، وهي فكرة من ألحان الفنان وليد توفيق، ومن إخراج المصورة هنا حافظ فى تجربتها الأولى بالإخراج، والأغنية باللهجة اللبنانية ومن المقرر أن يتم طرحها بالأيام المقبلة على يويتوب والقنوات الفضائية.

وكان مقرر أن يحيى هانى شاكر حفلا غنائيا يوم الأحد 8 مارس، والخاص باختيار بورسعيد عاصمة الثقافة بالمركز الثقافى ببورسعيد بحضور قيادات وزارة الثقافة وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة، إلا أن الحفل تم تأجيله بسبب وفاة الفدائية البطلة زينب الكفراوي، إحدى أبطال المقاومة الشعبية للعدوان الثلاثي على مصر عام 1956، التى وافتها المنية، مساء الجمعة الماضية، بعد صراع مع المرض.

وعلى جانب أخر، أصدر هانى شاكر، نقيب الموسيقيين قراراً الأسبوع الماضى، بإنشاء “شعبة للأداء الشعبى” في النقابة وليس ما يسمى بالمهرجانات يحصل أعضاؤها على “ترخيص سنوى” بالغناء، بعد إجازته من لجنة الاستماع المشكلة فى النقابة مع وجوب التزام عضو الشعبة بالمعايير الرقابية والخطوات الإجرائية فيما يتعلق بالتصاريح الرقابية الخاصة بالأداء العام للأغانى مع الأخذ فى الاعتبار أن عدم الالتزام بالقواعد النقابية أو الرقابية أثناء فترة التصريح يعطى النقابة حق إلغاء الترخيص وعدم منحه مرة أخرى بناء على الإقرار الموقع منه بذلك وأيضا طبقا للقانون.

وأعلنت نقابة الموسيقيين أن هناك تنسيقا كاملا مع الاتحاد العام للنقابات الفنية برئاسة المخرج عمر عبد العزيز وجهاز الرقابة على المصنفات الفنية الذى يترأسه الدكتور خالد عبد الجليل لتحقيق تلك الضوابط.