بيومي فؤاد والد دنيا سمير غانم في «تسليم أهالي»

يجسد الفنان بيومي فؤاد، خلال أحداث فيلم "تسليم أهالي" للنجمة دنيا سمير غانم، والد الفنان هشام ماجد، والذى يشارك فى بطولة الفيلم كبطل أمام دنيا سمير غانم، وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي أكشن، وهو من تأليف شريف نجيب، وإخراج خالد الحلفاوي.

ويعكف السيناريست شريف نجيب على الانتهاء من كتابة سيناريو العمل بالكامل ووضع اللمسات النهائية على الفيلم.

من جهته، أعلن مخرج المسلسل خالد الحلفاوى حالة الطوارئ داخل اللوكيشن من أجل اللحاق بموسم عيد الفطر المقبل، وفرض سياجا من السرية على أحداث الفيلم الذى انتهى من معاينة أماكن تصويره بشكل كامل، حيث سيتم تصويره بين القاهرة وعدد من المحافظات الساحلية، وقرر الحلفاوي فرض جدول عمل يومى لا يقل عن 8 ساعات للانتهاء من التصوير وفقا للجدول الزمني المحدد، حيث يرغب فى الانتهاء من تصوير العمل منتصف شهر أبريل المقبل، على أن يبدأ عمليات المونتاج فى نهاية أبريل ايضا لطبع النسخ الماستر وتسليمها لشركات التوزيع.

و"تسليم أهالى "يشارك فى بطولته كل من دنيا سمير غانم وهشام ماجد وبيومي فؤاد، ودلال عبدالعزيز، ومن المقرر أن يشارك فى الفيلم عدد كبير من ضيوف الشرف ونجوم الكوميديا، حيث تم التعاقد مع إيمى سمير غانم للظهور فى أحداث الفيلم كضيفة شرف من خلال 10 مشاهد.

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