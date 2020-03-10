الجونة السينمائي يعلن عن فتح باب التقدم للدورة الرابعة

أعلن مهرجان الجونة السينمائي، عن بدء استقبال طلبات تقديم الأفلام لدورته الرابعة، التي تقام في الفترة ما بين 24 سبتمبر وحتى 2 أكتوبر 2020.

وقالت إدارة المهرجان في بيان لها، إن فتح باب التقديم سيكون بدءًا من الأول من مارس وحتى الـ15 من يوليو 2020.

وتابعت، أن المهرجان يقبل طلبات الأفلام من جميع أنحاء العالم، والمُختارة منها يمكن عرضها في الأقسام المختلفة سواءًا كان ذلك مسابقة الأفلام الروائية الطويلة أو مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة أو مسابقة الأفلام القصيرة أو القسم الرسمي، خارج المسابقة.

وتتكون لجان تحكيم الأفلام من شخصيات سينمائية مرموقة.

وتمنح جوائز نجمة الجونة الذهبية أو الفضية أو البرونزية لأفضل الأفلام المشاركة في جميع مسابقاته، وإضافة إلى ذلك يمنح المهرجان جائزة خاصة لأفضل فيلم عربي في تلك المسابقات.

كما تتضمن الجوائز، جائزتي أفضل ممثل وممثلة للمشاركين في الأفلام الروائية الطويلة، ويمنح المهرجان جائزته الخاصة "سينما من أجل الإنسانية" للفيلم الذي يقدم موضوعًا إنسانيًا هامًا.

وجذبت الدورة الثالثة للمهرجان 740 سينمائيًا، ما بين صناع أفلام وموزعين ووكلاء مبيعات، إضافة إلى 750 مشاركا معتمدا من الصحافة العالمية والإقليمية والمحلية.

وسجل عدد التذاكر المقطوعة 33000 تذكرة، وعرض المهرجان 83 فيلمًا تمثل 44 دولة، وحصلت الأفلام الفائزة على جوائز قدرها 224000 دولار في أقسام المسابقات المختلفة.

وكرم المهرجان عددًا من الأسماء السينمائية البارزة مثل النجم السينمائي محمد هنيدي والمخرجة/ المنتجة مي مصري التي عُرفت بأعمالها الوثائقية ذات الطابع الشعري الإنساني. كما منح المهرجان جائزة الفارايتي للمخرج السوداني صهيب قسم الباري.

كما احتفل المهرجان بمرور 100 عام على مولد الروائي الاستثنائي إحسان عبد القدوس، ونظم المهرجان معرضًا تذكاريًا تخليدًا لذكراه.

إضافة إلى ذلك فقد عرض المهرجان عددًا من الأفلام الكلاسيكية المرممة حديثًا لمخرجين مثل فريد بوغدير ووالتر سالس وفرانسوا تروفو وفيديريكو فيلليني في قسم العروض الخاصة.

وقال مدير المهرجان انتشال التميمي، إنه خلال الدورات الثلاث الماضية تمكن مهرجان الجونة السينمائي من الاستناد على أرض صلبة وأصبح منصة رحبة للمشاركين لعرض أعمالهم ومشاريعهم، وفرصة للقاء أقرانهم من الخبراء والإعلاميين والجمهور من جميع أنحاء العالم.

وتابع إننا نظل ملتزمين التزامًا راسخًا بتقديم تجربة مهرجانية تثري المتخصصين في الصناعة السينمائية المحلية والإقليمية والدولية".

وأضاف أن تقديم المخرجين والمنتجين بأعمالهم للمشاركة في الدورة الرابعة للمهرجان سيغني خيارات برنامجنا وسيوفرون لنا إمكانية مواصلة تقديم برامج غنية، كالتي قدمناها في الدورات الثلاث المنصرمة.

كما صرح المدير الفني للمهرجان، أمير رمسيس، قائلا، إنه بعد ثلاث سنوات من الإشادة ببرنامج المهرجان من الجماهير والنقاد والسينمائيين، نبدأ عامنا الرابع بالسؤال المكرر، ماذا بعد؟ هل نستطيع أن نواكب نجاح برنامج الأعوام الماضية؟ مجيبًا أنه بلا شك كلنا حماس وطموح، خاصة ونحن نترقب عددًا كبيرًا من الأعمال المهمة والاكتشافات الفنية الجديدة المتوقع ظهورها في 2020 ونطمح أن نكون أول من يقدمها لجمهور المنطقة كما اعتدنا منذ عامنا الأول.

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