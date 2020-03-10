يارا تحيي حفلًا في الشارقة 27 مارس

أعلنت المطربة اللبنانية يارا، عن إحيائها حفلا غنائيا في الشارقة بدولة الإمارات، في مارس المقبل.

ونشرت يارا، صورة لبوستر الحفل، معلقة: "انتظروني في مسرح المجاز بالشارقة، نغني ونستمتع سوا في حفل رائع على مسرح المجاز بالشارقة یوم 27 مارس 2020، محمسة شوفكم".

وطرحت يارا، منذ أسابيع قليلة أحدث أعمالها الغنائية بعنوان "ارتكبت" باللهجة الخليجية بطريقة الفيديو كليب عبر يوتيوب، وهي من كلمات وألحان يوم، وتوزيع الموسيقي Jezo، وميكساج وماستر علي الأمير، وتريات سعيد كمال، وجيتارات شريف فهمي.

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