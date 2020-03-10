الراقصة سلمى تؤكد أن حسن شاكوش قطع ورقة زواجهم العرفي بعد "بنت الجيران"

كشفت سلمى مجدي طليقة مطرب المهرجانات حسن شاكوش تفاصيل علاقتها به وقالت: اعرفه منذ حوالى 3 سنوات، وطلب منى الزواج عرفيا ووافقت دون أن يعلم أي شخص بهذا الأمر، وأضافت "خلال فترة الزواج لاحظت وجود بعض العلاقات في حياته، وتعدى عليا وقام أيضا بتمزيق عقد الزواج العرفى".

وأشارت في تصريحات خاصة إلى عدم وجود صلة بينها وبين أهله، خاصة أن والدته مريضة، ولم أريد إزعاجها بهذا الموضوع، مشيرة أنه لا أحد يدعمنى في هذه المحنة الصعبة التي مررت بها، ووجهت رسالة إلى حسن شاكوش قائلة: "الافتراء وحش وربنا مش هيسيبك وأنت افتريت عليا كتير".

وحققت أغنية عود البطل لمطربى المهرجانات حسن شاكوش وعمر كمال، ما يزيد على 10 ملايين مشاهدة خلال يومين منذ طرحها عبر قناة شاكوش على موقع يوتيوب، لتواصل بذلك الأغنية طريق نجاحها وانتشارها بين الجمهور.

وتأتى هذه المشاهدات بعد حذف الأغنية على يوتيوب قبل عدة أيام من تحقيقها 6 ملايين مشاهدة فى غضون 24 ساعة فقط من طرحها في المرة الأولى، ويرجع حذف أغنية عود البطل لشاكوش وعمر كمال، إلى انتهاك حقوق الملكية لإحدى الشركات التى قدمت بلاغا ضد الأغنية، واتهمت المطربين عمر وشاكوش بسرقة لحن مهرجان "خطفتنى".

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