شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على بطلات الـ 6 حكايات من مسلسل "إلا أنا " قبل عرضه على DMC والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت قناة dmc الأغنية الدعائية لمسلسل "إلا أنا" التى تحمل اسم "هنعيش ونشوفف" بصوت لينا شاماميان وذلك قبل انطلاق عرض العمل يوم السبت المقبل، ويعد العمل شراكة إنتاجية جديدة بين المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة أروما، ويعتمد على 6 حكايات كل واحدة تدور في 10 حلقات بأبطال ومؤلفين ومخرجين مختلفين، وتقررعرض الثلاث حكايات الأولى قبل شهر رمضان والثلاثة الآخرين بعد الشهر الكريم.

وكشفت الأغنية عن بطلات الحكايات الـ 6 وهن: وفاء عامر، أروى جودة، كندة علوش، شيرى عادل، حنان مطاوع، جميلة عوض، حيث يعمل صناع العمل على تصويرأول حكايتين وهما "أهل موسى" بطولة وفاء عامر ومحمد عز وصبرى فواز وتأليف أمين جمال ومحمد محرز وإخراج محمد أسامة، والثانية "اسم العمر الضائع" تأليف عبير سليمان وإخراج أحمد شفيق وبطولة أروى جودة وأحمد صفوت، طارق عبد العزيز وكارولين خليل.



بطلات الا انا

مسلسل "إلا أنا " قصة يسرى الفخرانى، تدورأحداثه في 60 حلقة، وهو عبارة عن مجموعة من القصص المستقلة، كل قصة منها تدور 10 حلقات، وتسرد تلك القصص وقائع وأحداث حقيقية فى معظمها تتعرض لموضوعات تهم المجتمع بصفة عامة والمرأة بصفة خاصة، وتتناول موضوعات مهمة مثل (الصمت الزوجى - طموح وكفاح المرأة والعنف ضد المرأة ونظرة المجتمع للمرأة المطلقة".



اروى جودة

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وفاء عامر

وتتضمن قائمة المخرجين المشاركين في اخراج قصص العمل كلاً من أحمد شفيق، تامر عشري، محمود كامل، محمد أسامة، محمد جمعة، سميح النقاش، أما قائمة المؤلفين تضم عبير سليمان، أمين جمال، ريم القماش، محمد الدباح، محمد محرز، عمر عبد الحليم.



جميلة عوض



حنان مطاوع



شيرى عادل