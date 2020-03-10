شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وصور.. الكينج محمد منير مع جميلة عوض فى أسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت الفنانة جميلة عوض على مشاركة فيديو وصور للكينج محمد منير برفقتها، الذى غنى باقة من أغانيه خلال تواجده فى محافظة أسوان، وسط تفاعل كبير من جمهورها بموقع إنستجرام.

وكان الكينج محمد منير أحيا حفلا غنائيا في مدينة أسوان وتحديدا في "النوبة"، تحت اسم "سر الكينج"، وقام منير بغناء العديد من الأغاني المحببة لجمهوره خلال الحفل، منها "الحياة للحياة، سحر المغنى، هوّن يا ليل، عالم واحد" مع عادل الطويل، كما غنى "شتا، نعناع الجنينة، شمندورة، النيل"، وتفاعل الجمهور مع الحفل، خاصة أن محمد منير يتمتع بشعبية كبيرة هناك، وطالب الجمهور الكينج أثناء الحفل بمزيد من الحفلات اللايف.

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من ناحية أخرى طرح الكينج محمد منير مؤخراً أغنيته "طاق طاقية"، التى طرحها عبر قناته الرسمية على يوتيوب، واقتربت من تحقيق 6 ملايين مشاهده، ويعتبر الحفل هو الأول الذي يحييه محمد منير، عقب رحيل ابن عمه ومدير أعماله محمود أبا اليزيد، وكان آخر حفل أحياه الكينج محمد منير ظهر فيه وهو جالس على كرسى أثناء فقراته الغنائية وقال إنه بسبب معاناته من مشكلة في مفصل الحوض.

يشار إلى أن الفنانة جميلة عوض تتعاون المخرجة مريم أحمدى والسيناريست نجلاء الحدينى، فى 10 حلقات من مسلسل "إلا أنا" المقرر عرضه على قناة dmc، ومقرر عرض تلك الحلقات عقب شهر رمضان المقبل مباشرة.

وفى سياق متصل، تعكف حالياً نجلاء الحدينى على كتابة الـ 10 حلقات، حتى تتمكن من تسليم الحلقات جميعها في غضون أسبوعين على أقصى تقدير، حتى تبدأ المخرجة مريم أحمدى في وضع خطة للتصوير مباشرة، والمقرر انطلاق تصويره بعد أسبوعين، كما تجرى المخرجة حالياً اختيار الممثلين بالاتفاق مع شركة الإنتاج ، كما تستعد لتصوير 10 حلقات أخرى من بطولة كندة علوش ومحمد شاهين ومحمد علاء وآخرون، إذ تعكف على الانتهاء من كافة التفاصيل للبدء فى التصوير فور الانتهاء من تعاقد الممثلين .

قصة "إلا أنا" فكرة الكاتب يسري الفخراني، ولكل قصة كاتب ومخرج، وتتضمن القائمة المخرجين أحمد شفيق، تامر عشري، محمود كامل، محمد أسامة، محمد جمعة، سميح النقاش، نجلاء الحدينى، أما قائمة المؤلفين فتضم عبير سليمان، أمين جمال، ريم القماش، محمد الدباح، محمد محرز، عمرعبد الحليم.