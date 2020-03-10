شكرا لقرائتكم خبر عن "جيمس بوند" يواصل الترويج للفيلم المقبل بالرغم من تأجيله بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهر النجم العالمي دانيال كريج، على غلاف مجلة British GQ البريطانية لشهر إبريل المقبل، ليستمر في حملته للترويج لفيلمه الجديد No Time To Die، الذي تم تأجيله لشهر نوفمبر المقبل بسبب تفشي فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم.

ونشرت الصفحة الرسمية لسلسلة أفلام جيمس بوند الشهيرة، غلاف المجلة البريطانية، عبر انستجرام، والتي ظهر فيها كريج وهو يرتدي ملابس باللون البيج، للترويج للفيلم الجديد.

وعلى سياق متصل، أكدت بعض التقارير، أن ستوديوهات MGM خسرت مبالغ ضخمة تتراوح بين 30:50 مليون دولار بسبب تأجيل فيلم الاكشن No Time to Die، من شهر إبريل المقبل لشهر نوفمبر بسبب أحداث فيروس كورونا التي يعاني منها العالم.

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ووفقاً لجريدة collider، فإن الفيلم الذى كان ينتظر عرضه في شهر إبريل المقبل، تكبد الكثير من الخسارة بسبب تأجيل عرضه لشهر نوفمبر، وإيقاف عرضه فى جميع أنحاء العالم من اليابان وصولاً لإيطاليا بسبب تفشي فيروس كورونا.

ووفقاً لجريدة collider، فإن الفيلم الذى كان ينتظر عرضه في شهر إبريل المقبل، تكبد الكثير من الخسارة بسبب تأجيل عرضه لشهر نوفمبر، وإيقاف عرضه فى جميع أنحاء العالم من اليابان وصولاً لإيطاليا بسبب تفشي فيروس كورونا.

وتدور قصة الفيلم الجديد حول حياة جيمس بوند الذى ترك الخدمة النشطة ليتمتع بحياة هادئة فى جامايكا، لكن هدوء حياته لا يدوم طويلا، حيث يحضر صديقه القديم فيليكس ليتر من وكالة الاستخبارات المركزية لطلب المساعدة، ومن ثم تبين أن مهمة إنقاذ عالِم مخطوف كانت أكثر خيانةً مما كان متوقعًا، مما أدى إلى وصول بوند إلى شرير غامض مسلح بتكنولوجيا جديدة خطيرة.