شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. للصداقة عنوان إسلام جمال يظهر بجانب علياء في أغنيتها "روق علينا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهر الفنان إسلام جمال من خلال أغنية "روق علينا" للمطربة علياء، من إخراج بسمة بوسيل، وهى الأغنية التي تم طرحها اليوم على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، إذ تعد الأغنية عودة لعلياء للساحة الغنائية، منذ أن قدمت مع النجم تامر حسنى أغنية "اطمن" كدويتو غنائى قبل عدة سنوات.

ويعد إسلام جمال صديقا لعلياء وللمخرجة بسمة بوسيل.وكان تامر حسنى قدم إسلام للساحة الفنية في فيلم "نور عينى" الذى لاقى نجاحاً كبيراً عندما قدم شخصية شقيق تامر حسنى والذى توفى إثر جرعة زائدة من المخدرات في أحداث الفيلم .

من ناحية أخرى انتهت علياء مؤخراً من عدة كورسات تمثيل فى ورش تمثيل خاصة بمروة جبريل، استعداداً للتمثيل فى عمل فني مع نجم كبير فضلت التكتم على تفاصيله حالياً.

Advertisements

يذكر أن تامر حسنى اكتشف موهبة عاليا منذ أكثر من 10 أعوام، حيث تعاونت معه فى غناء أغنية "اطمن" وهى ضمن أغانى ألبوم "اخترت صح" الذى تم إصداره عام 2010.

يشار إلى أن إسلام جمال انتهى مؤخرا من تصوير مسلسل "ختم النمر" بطولة النجم أحمد صلاح حسنى، وإخراج أحمد سمير فرج، ويعرض حاليا على شاشة dmc، من انتاج سينرجى، ويشارك في بطولته كل من ميرهان حسين، رشدى الشامى، عفاف شعيب، نسرين طافش، وأخرون، كما يصور دوراً مختلفاً في مسلسل "ونحب تانى ليه" بطولة النجمة ياسمين عبد العزيز، المقرر عرضه في رمضان المقبل، من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكرى .