شكرا لقرائتكم خبر عن مريم أحمدى ونجلاء الحدينى يتعاونان فى 10 حلقات من بطولة جميلة عوض بـ "إلا أنا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتعاون المخرجة مريم أحمدى مع السيناريست نجلاء الحدينى، في 10 حلقات من مسلسل "إلا أنا" المقرر عرضه على قناة dmc، من بطولة الفنانة جميلة عوض، ومقرر عرض تلك الحلقات عقب شهر رمضان المقبل مباشرة، وفى سياق متصل، تعكف حالياً نجلاء الحدينى على كتابة الـ 10 حلقات، حتى تتمكن من تسليم الحلقات جميعها في غضون أسبوعين على أقصى تقدير، حتى تبدأ المخرجة مريم أحمدى في وضع خطة للتصوير مباشرة، والمقرر انطلاق تصويره بعد أسبوعين، كما تجرى المخرجة حالياً اختيار الممثلين بالأتفاق مع شركة الإنتاج ، كما تستعد لتصوير 10 حلقات أخرى من بطولة كندة علوش ومحمد شاهين ومحمد علاء وآخرون، إذ تعكف على الأنتهاء من كافة التفاصيل للبدء فى التصوير فور اانتهاء من تعاقد الممثلين .

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قصة "إلا أنا" فكرة الكاتب يسري الفخراني، ولكل قصة كاتب ومخرج، وتتضمن القائمة المخرجين أحمد شفيق، تامر عشري، محمود كامل، محمد أسامة، محمد جمعة، سميح النقاش، نجلاء الحدينى، أما قائمة المؤلفين فتضم عبير سليمان، أمين جمال، ريم القماش، محمد الدباح، محمد محرز، عمرعبد الحليم.

يشار إلى أن مريم احمدى قدمت عدة أعمال درامية ناحجة بدأتها بمسلسل "أنا عشقت" للنجم أمير كرارة، عام 2014، وشارك في بطولته داليا مصطفى، منذر رياحنه، ونجلاء بدر، وهالة فاخر، كما قدمت آخر تجاربها الإخراجية مسلسل "الحرباية" مع النجمة اللبنانية هيفاء وهبى، عام 2017، وشارك في بطولته كل من دينا، أحمد صيام، خالد كمال، رحاب الجمل، عايدة رياض، وأخرون، تأليف أكرم مصطفى، كما تحضر لفيلم سينمائى مع النجمة دينا الشربينى.