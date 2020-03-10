صور وفيديو| جميلة عوض برفقة الكينج محمد منير في أسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
نشرت الفنانة جميلة عوض صورة تجمعها بالكينج محمد منير، ومقطع فيديو، خلال تواجدهما في مدينة أسوان على هامش حفله الغنائي، الذي أحياه الجمعة 6 مارس، تحت عنوان "سر الكينج"، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".
وظهر الكينج في الفيديو وهو يغني أغنية "اتحدى لياليك"، وعلقت جميلة: "يا جميلة ومريم وبهية، الكينج".
يذكر أن الكينج محمد منير طرح، ديسمبر الماضي، أغنية "طاق طاقية"، عبر قناته الخاصة بموقع "يوتيوب"، وحققت حتى الأن حوالى 5 مليون مشاهدة منذ طرحها.
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