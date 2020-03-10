صور وفيديو| جميلة عوض برفقة الكينج محمد منير في أسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة جميلة عوض صورة تجمعها بالكينج محمد منير، ومقطع فيديو، خلال تواجدهما في مدينة أسوان على هامش حفله الغنائي، الذي أحياه الجمعة 6 مارس، تحت عنوان "سر الكينج"، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهر الكينج في الفيديو وهو يغني أغنية "اتحدى لياليك"، وعلقت جميلة: "يا جميلة ومريم وبهية، الكينج".

يذكر أن الكينج محمد منير طرح، ديسمبر الماضي، أغنية "طاق طاقية"، عبر قناته الخاصة بموقع "يوتيوب"، وحققت حتى الأن حوالى 5 مليون مشاهدة منذ طرحها.