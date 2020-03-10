ظهور مفاجئ ليسرا اللوزي في "بخط الإيد".. تعرف على تفاصيل الحلقة الأخيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

عرضت اليوم الحلقة الأخيرة، من مسلسل "بخط الإيد" بطولة أحمد رزق، ويسرا اللوزي، وسوسن بدر، وشهدت الحلقة العديد من التطورات، أبرزها ظهور "نورة" يسرا اللوزي، الذي اعتقد البعض وفاتها في الحلقات الأولى.

ظهور نوارة كان مفاجأة لبعض متابعي المسلسل، الذيت توهموا وفاتها في الحلقات الأولى، ولكن الطبيب المعالج لها من مرض السرطان كشف لزوجها أحمد رزق حقيقة وفاتها وإنها لاتزال حية وتتلقى العلاج، ولكنها قررت الاختفاء عن زوجها وأولادها وأسرتها حتى لا يتاثروا بوفاتها إذا فشل علاجها من السرطان.

وكشف المسلسل أن جارتها إيمان العاصي كان على علم بكل الحقيقة وكانت تساعدها طوال الوقت، وتكشف لها عن حالة زوجها وأولادها.

أحمد رزق غضب بشدة بعد معرفته بالحقيقة، بسبب ما فعلته نوارة، ولكنه سامحها بعد ذلك وقرر أن يحلق شعر رأسه ليكون مثلها، ويدعمها في فترة علاجها المقبلة.

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ونشرت شركة"سينرجي" للإنتاج الفني، لقطات من المسلسل ظهرت خلالها يسرا اللوزي وهي حليقة الرأس بعد خضوعها للعلاج.

وعلقت الشركة على الصور عبر حسابها على"إنستجرام"،: "يعتبر الدعم النفسي علاج حقيقي وجزء مهم في خطة علاج مريض السرطان لأنهم لحظة ما بيتم إعلامهم بالمرض وحتى أثناء فترة العلاج بيحصل منهم ردود فعل بتبقى نابعة من الاكتئاب والضيق والحالة النفسية السيئة اللي بيكونوا حاسين بيها وبيكون ليها تأثير سلبي على عملية الشفاء..ادعم مرضى السرطان".

دارت أحداث المسلسل فى إطار تشويقى مثير حول "يوسف"أحمد رزق الذى يعمل طبيب تخدير ويتميز فى مهنته بدرجه يشهد بها الجميع، ويتزوج من يسرا اللوزى التى تتعرض لحادث غريب وتختفى، ويعمل يوسف بصحبة حماته سوسن بدر التى تعمل محامية، على حل لغز اختفاء ابنتها.

وتشارك الفنانة يسرا اللوزي، بمسلسل"بخط الإيد"بجانب إيمان العاصي، سوسن بدر، ميرنا نور الدين، خالد كمال، صفاء جلال، محمد محمود، ومن إنتاج شركة سينرچي للمنتج تامر مرسي، وسيناريو وحوار هالة الزغندي، وإخراج شيرين عادل.