طرح النجم كريم عبد العزيز البوستر الرسمي لفيلمه الجديد البعض لا يذهب للمأذون مرتين، وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.
أقرأ أيضًا.. كريم عبد العزيز يطرح بوستر البعض لا يذهب للمأذون مرتين
ومن المقرر عرض فيلم البعض لا يذهب للمأذون مرتين قريبًا بجميع دور العرض السينمائي.
يذكر أن فيلم البعض لا يذهب للمأذون مرتين من تأليف أيمن وتار، وإخراج أحمد الجندي، وبطولة كل من كريم عبدالعزيز، ماجد الكدواني، بيومي فؤاد،غادة عادل، دينا الشربيني، محمد ثروت، محمد البحيري، كريم عبد الخالق، أحمد فهمي، أحمد حلاوة، شيماء سيف، عمرو عبد الجليل، مصطفى قمر، أمير كرارة، نيللي كريم، محمود حميدة.
وتدور أحداث الفيلم حول تجربة الزواج، وهل إذا عاد الزمان بالأزواج إلى الوراء، وذلك في إطار كوميدي.
كانت هذه تفاصيل خبر كريم عبدالعزيز يطرح البوستر الرسمي لـ"البعض لا يذهب للمأذون مرتين" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.