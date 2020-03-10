كريم عبدالعزيز يطرح البوستر الرسمي لـ"البعض لا يذهب للمأذون مرتين"

طرح النجم كريم عبد العزيز البوستر الرسمي لفيلمه الجديد البعض لا يذهب للمأذون مرتين، وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

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ومن المقرر عرض فيلم البعض لا يذهب للمأذون مرتين قريبًا بجميع دور العرض السينمائي.

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يذكر أن فيلم البعض لا يذهب للمأذون مرتين من تأليف أيمن وتار، وإخراج أحمد الجندي، وبطولة كل من كريم عبدالعزيز، ماجد الكدواني، بيومي فؤاد،

غادة عادل، دينا الشربيني، محمد ثروت، محمد البحيري، كريم عبد الخالق، أحمد فهمي، أحمد حلاوة، شيماء سيف، عمرو عبد الجليل، مصطفى قمر، أمير كرارة، نيللي كريم، محمود حميدة.

وتدور أحداث الفيلم حول تجربة الزواج، وهل إذا عاد الزمان بالأزواج إلى الوراء، وذلك في إطار كوميدي.