لهذا السبب.. تامر حسني يؤجل جميع حفلاته في مارس وأبريل

أعلن النجم الكبير تامر حسني عن تأجيل جميع حفلاته، والمقرر إقامتها في شهري مارس وأبريل، وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك. وصرح تامر حسني، عن سبب تأجيل الحفلات لحرصه الشديد على سلامة Advertisements جمهوره، قائلًا: حرصًا على السلامة العامة للمجتمع و تماشيًا مع الاجرائات الاحترازية لجمهورية مصر العربيه بوقف كافة الحفلات و التجمعات .. بشكرهم كل الشكر على هذا القرار السليم حرصًا على مصلحة الناس فتم تأجيل كافه الحفلات القادمه و المحددة في كل من شهر مارس و شهر أبريل 2020 .. و نرجوا من الجميع اتخاذ كافة الإجرائات الصحية للحفاظ علي سلامة الأفراد و المجتمع. جمهوره، قائلًا: حرصًا على السلامة العامة للمجتمع و تماشيًا مع الاجرائات الاحترازية لجمهورية مصر العربيه بوقف كافة الحفلات و التجمعات .. بشكرهم كل الشكر على هذا القرار السليم حرصًا على مصلحة الناس فتم تأجيل كافه الحفلات القادمه و المحددة في كل من شهر مارس و شهر أبريل 2020 .. و نرجوا من الجميع اتخاذ كافة الإجرائات الصحية للحفاظ علي سلامة الأفراد و المجتمع. ومن ناحية آخرى يستعد النجم الكبير تامر حسني لطرح ألبومه الجديد، الذي لم يتم تحديد اسمه حتى الآن، ومن المقرر طرحه في صيف عام 2020 الجاري، ومن المرجح أيضًا أن يتم طرحه تحديدًا في عيد الفطر 2020.

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