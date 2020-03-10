مصطفى حجاج ومحمد نور يشعلان حفل الصالة المغطاة الجمعة المقبل

يحيي الفنانان مصطفى حجاج ومحمد نور حفلًا غنائيًا ضخمًا، وذلك يوم الجمعة الموافق 13 من شهر مارس الجاري، على مسرح الصالة المغطاة، بنادي مدينة نصر. ومن المقرر أن يبدأ الحفل في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا. Advertisements يذكر أن الفنان مصطفى حجاج طرح مؤخرًا أغنية بعنوان بعدك حياتي تمام، كما تخطت الأغنية حاجز المليون نسبة مشاهدة منذ طرحه عبر موقع يوتيوب. أغنية بعنوان، كما تخطت الأغنية حاجز المليون نسبة مشاهدة منذ طرحه عبر موقع يوتيوب. جدير بالذكر أن الفنان محمد نور طرح سابقًا كليب بعنوان انسانى و خليك بعيد، كما كسر الكليب حاجز المليون نسبة مشاهدة منذ طرحه عبر موقع يوتيوب.

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