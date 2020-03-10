نجوى كرم تريند لهذا السبب

ميرنا وليد - بيروت - تعدّ الفنانة اللبنانية ​نجوى كرم​ من اكثر الفنانات التي لها تأثيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، ودائما ما تكون "تريند" بأعمالها واخبارها.

فقد نجحت نجوى مجددا ان تكون تريند هذه المرة، فقد اطلق الجمهور المحب والوفي لها هاشتاغ "علمتني نجوى كرم"، في اشارة منهم الى انها كانت معلمة اللغة العربية في احد المدارس قبل ان تصبح فنانة.

الجدير ذكره ان نجوى اطلّت مؤخرا على المسرح في ألمانيا، حيث أحيت حفلاً كبيراً في مدينة كولن الألمانيّة، وقد تكلّل الحفل بالنّجاح بعد أن نفذت البطاقات وامتلأت المقاعد بالحاضرين الّذين أتوا من مختلف المدن الألمانيّة القريبة والمجاورة لسماع فنانتهم الأحب.

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