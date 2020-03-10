ميرنا وليد - بيروت - نفت الممثلة المصرية فريدة سيف النصر خبر إصابتها بمرض خطير الذي تداولته الصحافة مؤخرا، ووصفت شخصيتها بالذكية الغبية، كما نفت ايضا إجرائها لأي عمليات تجميل وذلك بسبب خوفها الشديد من الجراحة.
وكشفت ايضا عن صديقاتها المقربات لها وهما صابرين وروجينا الذين يتواصلان معها دائما، اما الدور الذي سبب لها التعب النفسي والجسدي هو في مسلسل "بدون ذكر أسماء".
اما غيابها عن حضور المهرجانات الفنية يعود لحبها لقضاء وقتها مع عائلتها، وعبّرت فريدة سيف النصر ايضا عن كرهها الشديد لأغاني المهرجانات في مصر.
الجدير ذكره ان حديث فريدة اتى ضمن برنامج "اسألني" على سي بي سي.
كانت هذه تفاصيل خبر هذا موقف فريدة سيف النصر من اغاني المهرجانات وهل اجرت عمليات تجميل؟-بالفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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