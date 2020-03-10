تامر حسني يؤجل حفلاته

ميرنا وليد - بيروت - اعلن الفنان المصري ​تامر حسني​ تأجيل حفلاته التي كانت مقررة في شهر اذار، وذلك بسبب قرار مصر بمنع الحفلات والتجمعات حرصا على السلامة ومنع انتشار فيروس كورونا.

وكتب تامر على حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي: "حرصا على السلامة العامة للمجتمع و تماشيًا مع الاجرائات الاحترازية لجمهورية مصر العربيه بوقف كافة الحفلات و التجمعات ، بشكرهم كل الشكر على هذا القرار السليم حرصا على مصلحة الناس فتم تأجيل كافه الحفلات القادمه و المحددة في كل من شهر مارس و شهر ابريل ٢٠٢٠ ".

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