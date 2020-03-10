وفاة المصمم توفيق حطب

ميرنا وليد - بيروت - توفي اليوم الاثنين مصمم الأزياء اللبناني ​توفيق حطب​ بعد صراع مع مرض سرطان الرئة، محدثا صدمة مأساوية لكل من كان يعرفه خصوصا في الوسط الفني، ولم يعرف بعد مكان الدفن ومراسم العزاء.

وكان قد تكتم الراحل على خبر مرضه، رافضا ايضا التواصل مع اصدقائه الاعلاميين.

الجدير ذكره ان توفيق حطب كان يقيم عروض ازياء ليس فقط في لبنان، بل سبق وعرض تصاميمه في هيوستن وواشنطن، اضافة الى القاهرة وعدد من الدول العربية، ودائما ما كانت تصاميمه مميزة ولافتة.

تعامل مع الكثير من الفنانات من بينهن الفنانة اللبنانية ​هيفا وهبي​، والفنانة المغربية ​سميرة سعيد​، اضافة الى انه كان معجب بإطلالات الفنانة اللبنانية ​نوال الزغبي​.

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