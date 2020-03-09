أنوبام خير يحتفل بعيد ميلاده الـ65.. فيديو

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رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365
مع بلوغ الممثل الكبير في بوليوود أنوبام خير عامه الـ 65، احتفل بعيد ميلاده مع النجم الأمريكي المخضرم في هوليوود روبرت دي نيرو في نيويورك. كان الممثلان قد تشاركا مساحة الشاشة في فيلم Silver Linings Playbook لعام 2012.
كان خير قد وصف دي نيرو بأنه “إله التمثيل”، كما شارك مقطع فيديو على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر حول احتفالات عيد ميلاده مع دي نيرو.
في الفيديو، نشاهد خير ودي نيرو على تناول الطعام عندما يتم إحضار كعكة الشوكولاته المصغرة إلى طاولاتهما ويبدأن في غناء أغنية عيد الميلاد.
يقول خير بعد انتهاء عيد الميلاد: “شكرًا لك، فهذا الوقت الذي تقضيه معي يعني الكثير”. ثم نرى دي نيرو يطلب من خير تقطيع الكعكة المعتادة وتمنى أمنية في أثناء النفخ من الشمعة.
ونشر خير قائلًا “لا شيء يمكن أن يكون أكثر سحرًا للممثل من أن يكون قادرًا على قضاء وقت ممتع في عيد ميلاده مع للسنة الثالثة على التوالي برفقة دي نيرو. وتابع: “أشعر بالتواضع لأن السيد دي نيرو قبل دعوتي لتناول الغداء. لقد كان رائعًا”
خير ممثل بارز شارك في عشرات الأفلام الرائجة في السينما الهندية وكذلك في هوليوود.
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