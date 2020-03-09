أنابيلا هلال: كنت متوترة.. وتعلق على القبلة الجديدة مع نانسي عجرم!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

شهدت الفترة الأخيرة، عودة الإعلامية أنابيلا هلال للانضمام إلى مجموعة قنوات "أم بي سي" من خلال تقديمها مرحلة "المواجهة" في برنامج "ذا فويس كيدز"، حيث تألقت كعادتها بجمالها وقدرتها على جذب المشاهد بعفويتها المعهودة وتعاطفها مع المشتركين، فضلا عن أسلوبها السلس في التعامل مع أعضاء لجنة التحكيم عاصي الحلاني، نانسي عجرم ومحمد حماقي.

وتم اعتبار عودة أنابيلا هلال إلى مسرح "أم بي سي"، خطوة موفقة بعد غياب لسنوات عن شاشتها، فضلا عن اعتبارها إضافة مهمة للبرنامج بعد توقف مقدمة برنامج "ذا فويس كيدز" ناردين فرج، التي قدمت الموسم الثالث من البرنامج، إذ فاجأت الجمهور بانسحابها عن تقديمه، وتوجهت في فيديو عبر حسابها على إنستغرام بالشكر إلى المتابعين.

واللافت، أن أنابيلا هلال خطفت الأنظار منذ عودتها إلى شاشة "أم بي سي"، من خلال إطلالاتها الأنيقة، حيث قدمت حلقة المواجهة الأخيرة، وخطفت الأنظار بجمالها، مرتدية فستانا أبيض اللون ضيقا مع أكمام ذهبية لامعة، وتفاعل الجمهور بقوة مع أول ظهور لها بالبرنامج، وتوالت التعليقات المليئة بالغزل لإطلالتها.

أما في العرض المباشر الأخير من برنامج " ذا فويس كيدز" فقد ارتدت فستانا من تصميم One Shoulder لامع من اللون النحاسي بتصميم الكتف الواحد وتميز بتطريز الـSequins، فسحرت العيون بأناقتها خاصة وأن الموديل جاء ضيقا فأبرز جمال قوامها الممشوق.

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واعتمدت أنابيلا هلال على تسريحة شعر ناعمة، جاءت من خلال رفع نصف الشعر لأعلى مع انسدال الخصلات بنعومة على ظهرها، مع إبراز جمالها الأوروبي بواسطة مكياج ترابي ساحر.

الفيديو المرفق، يعرض المقابلة التي أجراها "فوشيا" مع أنابيلا هلال إذ تحدثت عن مشاركتها في تقديم مرحلة المواجهة في برنامج "ذا فويس كيدز"، متطرقة إلى إطلالتها الأخيرة والإجراءات المعتمدة للحفاظ على السلامة العامة في وجه فيروس "كورونا".

كما تحدثت الإعلامية عن الفيديو الذي جمعها مع النجمة نانسي عجرم وهما تلقيان التحية على بعضهما البعض عن بُعد، أي من خلال قبلات في الهواء، بخاصة أن العديد من المواقع قد أشارت إلى تعرضها لموقف محرج في كواليس برنامج "ذا فويس كيدز" بعد أن امتنعت الفنانة نانسي عجرم عن تقبيلها.