محمد حماقي يواجه فيروس «كورونا» على طريقة «خالتي فرنسا»

كشف الفنان المصري محمد حماقي، سبل مواجهته لفيروس كورونا والذي انتشر بشكل كبير خلال الأيام الأخيرة في الدول العربية مستعينًا بالفنانة عبلة كامل.

محمد حماقي، علق خلال حلقة برنامج MBC Trending، والمذاع عبر فضائية mbc4 ، في كواليس الحلقة الأخيرة من برنامج The Voice kids، على التحدي الذي أطلقته الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، خلال غسل اليدين للوقاية من كوورنا قائلًا: “فيه أغنية غنتها عبلة كامل في فيلم (اللمبي)، هنغنيها ونقول يا ساتر استر من دخول كورونا”.

مجموعة mbc كانت قد اتخذت عدة إجراءات وقائية للجمهور الذي شارك في الحفل، وهي وجود بعض من الأطباء الذين يقومون بعملية فحص كورونا من خلال قياس درجات الحرارة، مع التزام أغلب الجمهور بارتداء كمامات طبية منعًا لانتقال العدوى بين الحضور.

وكانت وزارة الصحة في مصر أعلنت مساء السبت وصول عدد حالات كورونا إلى ٥٥ منذ الإعلان عن دخوله مصر، شفي منهم ١٢ حالة ونقل الباقيين إلى الحجر الصحي.

يذكر أن الحلقة الأخيرة من البرنامج دار التنافس فيها على حمل اللقب بين المتسابقة ياسمين أسامة، من فريق الفنان محمد حماقي، والمتسابق محمد إسلام رميح، من فريق الفنانة نانسي عجرم، والمتسابق محمد إبراهيم، من فرق الفنان عاصي الحلاني، وشهدت الحلقة أجواء حماسية بين المتسابقين.

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وتم إعلان المتسابق محمد إسلام رميح، ليكون الفائز بلقب الموسم الثالث وهو من فريق الفنانة اللبنانية نانسي عجرم.

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