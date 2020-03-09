سميرة عبدالعزيز تتحدث للمرة الأولى عن مرض الفنان الراحل نور الشريف

تحدثت الفنانة المصرية سميرة عبدالعزيز، عن مرض الفنان الراحل نور الشريف، وكذلك الفنان الراحل أحمد زكي، وذلك للمرة الأولى.

سميرة سعيد، قالت خلال لقائها في برنامج «فنجان قهوة»، مع الإعلامي أحمد مجدي، والمذاع على قناة «صدى البلد»، إنها تكتمت على مرض نور الشريف، وإصابته بالسرطان حيث إنه لم يخبر أحد بمرضه سواها، وطلب منها عدم إبلاغ أي شخص.

وأضافت، أنها كانت تراعي نور الشريف، في أخر عمل فني جمعهما، مؤكدة أنها كانت تدعي له في كل صلاة.

وتابعت، أن الفنان أحمد زكي، كان يعتبر محفوظ عبدالرحمن، أستاذ يسأله في كل ما يقابله ويستشيره في كل الأمور كما أنه كان يسكن بجوارهما.

وأضافت، أن أحمد زكي طلب تمثيل دور عبدالحليم حافظ، معللا ذلك بأنه يتيم ومن الملاجئ مثل عبدالحليم، ولكن زوجها محفوظ عبدالرحمن رفض كتابة هذا العمل، مؤكدة أنه عندما صارح أحمد زكي، بمرضه وأن عمره قصير في الدنيا، أدى إلى تعاطف محفوظ معه وكتب له الفيلم ولكن أحمد زكي مات قبل أن يستكمل الفيلم.

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يذكر أن الفنان نور الشريف رحل عن عالمنا، يوم 15 أغسطس 2015، وقالت الفنانة بوسي، خلال لقائها في برنامج “100 سؤال”، مع الإعلامية راغدة شلهوب، إن نور الشريف لم يكن يعرف طبيعة مرضه حتى غيبه الموت، حيث إنها وباقي إفراد أسرته أخفوا عنه طوال الوقت إصابته بسرطان الرئة، وكانوا يقولون له إنه مصاب بالتهاب في الرئة يذهب بالعلاج.

كما توفى الفنان أحمد زكي، في يوم 27 مارس 2005، وذلك بعد معاناة طويلة مع سرطان الرئة هو الآخر.

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