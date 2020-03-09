الملحن الشاب أحمد إبراهيم يُعلن انفصاله عن زوجته أنغام

وجه الموزع الموسيقى أحمد إبراهيم، رسالة جديدة لمتابعيه حول عودته لزوجته الأولى ياسمين غيث، وأوضح فيها الضغوطات التي تعرض لها مع الفنانة المصرية أنغام بعد الإعلان عن زواجهما، وحتى انفصالهما.

أحمد إبراهيم، نشر صورة له برفقة أنغام، عبر صفحته الشخصية بموقع “إنستجرام”، وعلق عليها قائلًا: “الست دي أنا بحبها والكل يعلم ولا أقبل أى إساءة لها أو المزايدة على حبي وتقديري لها، إحنا تحملنا سوا تطاولكم وتجاوزاتكم وعدم احترامكم خصوصياتنا وشوهتوا حبنا وعكننتم علينا وحتى هذه اللحظة بتحللوا وتقرروا لنا، اتهام ليا وافتراء بالسعى للشهرة كما لو كنت مبتدئ واتهام لها بخراب بيتى زورا، النهاردة مستحيل استفزها أو أكون طرف ضدها أو ضد مصلحتها، وكلامي عن امتناني وتقديري لأم أولادي ودورها معاهم كررته في اكتر من لقاء مش أول مرة ومستعد ابنيلها تمثال لتحملها هي الأخرى ضغوط رهيبة، وده لا يسيء لأنغام بالعكس هى تحترم ده فيا”.

وأضاف: “أنا وأنغام كنا سعداء لآخر لحظة رغم قسوتكم وكنت ومازلت بشوفها الأجمل، ونجحنا نجاح ساحق في العمل كنت أتمنى تكراره، لو قدرنا البعد فا مش هيغير من مشاعري حاجة بالعكس هتزيد واحترامي لها محفوظ، اكتر من 17 عاما مميز في عملي محدش عرفني إلا بعد زواجي منها لأنها نجمة عظيمة لن تتكرر وجمهورها سندنى كتير .. أتمنى ربنا يزيدها جمال ونجاح ويكتبلها الصالح اللي أوله البعد عنى للأسف، لكنه مش هيغير من مشاعري وهعيش على ذكرياتنا الحلوه”.

وكان أحمد إبراهيم، قد وجه رسالة لزوجته الأولى في اليوم العالمي للمرأة قائلًا: “في يوم المرأة العالمي تحية للعظيمة الأمينة اللي صانت بيتي في غيابي، عرفت قيمة ولاد الأصول، مراتي وأم ولادي”.

وذكر برنامج et بالعربي، أن انفصال أنغام وأحمد إبراهيم، كان قبل فترة وقبل الاحتفال بعيد ميلادها وحاول الشاعر خالد تاج الدين، التدخل للصلح بينهما بعد أن جمعهما في حفل عيد ميلاد أنغام دون علم أي طرف بوجود الأخر.

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