شكرا لقرائتكم خبر عن دانييلا سمعان فى فيديو مع زوجها فابريجاس: 11 عاما لا شىء غير الحب مع هذا الرجل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت اللبنانية دانييلا سمعان، زوجة النجم الإسباني سيسك فابريجاس، متابعيها بموقع "إنستجرام"، بفيديو رومانسى مع زوجها، معلقة عليه قائلة: "11 عامًا لا شيء غير الحب مع هذا الرجل المذهل".

وردت دانييلا سمعان قبل ذلك على تغريدة إحدى متابعيها على تويتر، قالت فيها: "الله يحفظ حجى فابريجاس ويبعد النسوان عنه"، حيث قالت: "أحلا دعوة والله".

تغريدة "دانييلا" التى أطلقتها باللغة العربية، جعلت الكثير من متابعيها يردون عليها، حيث قال أحدهم: "اللى معاه دانييلا.. يمشى عالمياه، سلام أمانة لسيسك"، وقال آخر: "مستحيل لو حد متجوزك يبص للنسوان"، بينما سخر مدون ثالث، قائلا: "والمصحف حسك من إمبابة".

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كما قربت الأحداث الأخيرة فى لبنان الحب بين فابريجاس وزوجته دانييلا، بعد تبادل عبارات الغزل بينهما، حيث نشرت دانييلا، صورة لها وعلم لبنان حول جسدها، وحملت ابنهما ليوناردو، مشيرة إلى الأحداث التى تمر بها بلادها لبنان، ثم أعاد فابريجاس نشر الصورة عبر حسابه أيضا، صحبها بتعليق: "فخور بعائلتى اللبنانية"، لترد دانييلا فى التعليقات: "وأنا أحبك يا حياتى".



دانييلا وفابريجاس

وسابقا نشرت دانييلا سمعان فيديو مع زوجها خلال تعليمه بعض كلمات اللغة العربية، وظهرت وهى تنطق بعض الكلمات باللغة العربية وباللهجة اللبنانية، ويردد نجم برشلونة وتشيلسى السابق الكلمات بعدها فى سعادة كبيرة.

وخلال مقطع الفيديو القصير التى نشرته دانييلا سمعان على موقع "إنستجرام"، كتبت التالى: "دائما نتعلم لغة جديدة "العربية – اللبنانية".