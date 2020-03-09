شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. نجوم عالميين بالقناع الطبى خوفا من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص عدد كبيرمن النجوم العالمين علي ارتداء " القناع الطبي" خلال حياتهم اليومية وذلك خوفا من انتشار فيروس كورونا، وهي بالتأكيد فرصة لعدسات "البابارتزي" لتسجيل هذه اللحظات، بينما حرص بعض هؤلاء النجوم علي التقاط الصور لأنفسهم بالقناع ، فيأتي في مقدمة النجوم الذين لا يتجاهلوا ارتداء القناع الطبي حفاظا علي صحته نجم الراب الشهير" ليل ناس أكس" الذي ظهر بصحبة فريق العمل المصاحب له وهم جميعا بالأقنعة الطبية .



ليل ناس أكس ليل ناس أكس

في حين قررت النجمة العالمية فانيسا هودجنز أن تلتقط صورة بطريقة الـ " selfie mirror " مع شقيقتها ستيلا هودجز و كانت كل منهن ترتدي " القناع الطبي " .



فانيسا هودجز فانيسا هودجز

و دخل أيضا القائمة نجم الراب Swae Lee البالغ من العمر ( 26 عاما ) والتقطت له عدد كبير من الصور وهو يستخدم القناع الطبي، والممثلة الكندية شاي ميتشل قررت أن تلتقط صورة وهي ترتدا القناع الطبي لكي تشجع كل محبيها وعشاقها علي اخذ هذه الخطوة حفاظا علي سلامتهم و تجنب الإصابة بفيروس كورونا .

أيضا جوني ويرالتقط عدد كبيرمن الصور من داخل صالة التدريبات الرياضية " GYM " و هو يضع القناع حفاظا علي صحته .

و دخل أيضا هذه القائمة كل نجمة بوليوود الشهيرة بريانكا شوبرا ، و كارا دولافينى و لي لي دونالدسون و جوان سمولز و جوناثان بينيت و فاريل ويليامز و زاك ايفرون و The Weeknd ، و غيرهم.



Swae Lee

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The Weeknd



بريانكا شوبرا



جوناثان بينيت



جوني وير



زاك ايفرون



شاي ميتشل



فاريل ويليامز