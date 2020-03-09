شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تفاصيل أغنية "ضقت صبرا" لـ لؤى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد المطرب لؤى خلال أيام لطرح أغنية جديدة، على اليوتيوب من ألبومه الجديد الذى تقوم بانتاجه مزيكا والأغنية بعنوان "ضقت صبرا" من كلمات محمد البدرى وألحان احمد البرازيلى وتوزيع إلهامى دهيمة.

مؤخرا طرح لؤى أغنية سينجل بعنوان "بجيب في سيرتك"، عبرموقع "يوتيوب"، من كلمات الشاعر نادرعبد الله وألحان تامرعاشور وتوزيع محمد مصطفى، ميكس وماسترماهر صلاح، وتقول كلمات الأغنية: لسه كنت بجيب في سيرتك، كنت بسأل ليه خسرتك، وأنت جيت لما افتكرتك، كنت فين من زمان، ياحبيبي كلام في سيرك، لسه عايزك لسه فاكرك، احنا من بعض اتحرمنا، لما من بعض اتظلمنا، واتخاصمنا وطول خصامنا، روحي رايحة ليك.

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المطرب لؤى يعود بألبومه الغنائى الجديد، بعد غياب سنوات عن الساحة الغنائية، حيث بدأ فى تسجيل أغانى الألبوم مع العديد من الشعراء والملحنين والموزعين، أبرزهم محمد البدرى، وأحمد البرازيلى، وأمير طعيمة، وغريب، ومحمود أنور، وعمروالمصرى، وإلهامى دهيمة، وأدهم دهيمة، وغيرهما.

يذكرأن آخرأعمال لؤى أغنية "الليلة سهرانين" من كلمات محمد مصطفى مالك وعمرو المصري وألحان محمود أنوروتوزيع محمد شفيق، ويقول مطلعها: الليلة سهرانين للصبح مكملين.. هنغنى يا عين يا ليل مع حبايبنا.. طنش وفرفش وعيش .. قول بس خلاص مفيش.. م الليلة مش مسموح حاجة تتعبنا.