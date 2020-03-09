شكرا لقرائتكم خبر عن عبير صبرى تستأنف تصوير فيلم " 2 طلعت حرب" غداً و 4 أيام وتودع اللوكيشن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستأنف الفنانة عبير صبرى تصوير مشاهدها في فيلم "2 طلعت حرب" مع المخرج مجدى أحمد على غداً الثلاثاء، في وسط البلد في الديكور الخاص بالعمارة التي تدور فيها معظم أحداث العمل، حيث توقف التصوير طوال الفترة الماضية بسبب انشغال أبطال الفيلم بتصوير مسلسلاتهم الرمضانية، بينما يتبقى 4 أيام فقط لعبيرصبرى وتنتهى من آخرمشاهدها في الفيلم.

وتتعاون عبير صبرى مع المخرج مجدى أحمد على في "2 طلعت حرب" للمرة الثانية في السينما بعدما قدمت معه فيلم "عصافير النيل" عام 2010 وشاركت في بطولته الى جانب فتحى عبد الوهاب ودلال عبد العزيز ومحمود الجندى وأحمد مجدى ولطفى لبيب ومها صبرى ومنى حسين وضيفة الشرف مريم حسن، وعرض الفيلم في أكثر من مهرجان سينمائي.

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عبير صبرى مع مجدى احمد على

وبدأت عبيرتصوير دورها في مسلسل "دهب عيرة" مع النجمة يسرا والمخرج سامح عبد العزيز والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، وتتعاون فيه مع يسرا للمرة الأولى في الدراما والعمل وهو إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، تأليف أمين جمال وأحمد عادل، ويشارك في بطولة العمل كلاً من حلا شيحة، جومانا مراد، بيومى فؤاد، خالد أنور، خالد سرحان، وهنادى مهنى، تيام مصطفى قمر، فرح الزاهد، سلوى عثمان ورمزى العدل.

وعرض لعبير صبرى مؤخراً مسلسل "الأخ الكبير" من نوعية أعمال الـ 45 حلقة،وحقق نجاحاً لافتاً ويشارك فى بطولته محمد رجب وآيتن عامر، هبة مجدى، دينا فؤاد، محمد عز، أشرف زكى، محمود حجازى، إيهاب فهمى، رندا البحيرى، هاجر أحمد، أحمد حلاوة، حمادة بركات وعمرو رجب وتأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى، كما يعرض لها حالياً مسلسل "البيت الكبير 3" مع المخرج محمد النقلى.