شكرا لقرائتكم خبر عن هند صبري: مسلسل "هجمة مرتدة" عمل فنى لا يمكن رفضه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت الفنانة هند صبري، عن سعادتها بالتواجد في مسلسل "هجمة مرتدة" المقرر عرضه على الشاشة الصغيرة خلال شهر رمضان المقبل، مؤكدة أنه عمل لا يمكن رفضه، مضيفة في تصريحات صحفية اليوم الإثنين، أنها تقدر أي نص جيد يأتيها ، دون النظر لفكرة البطولة أو مساحة الدور، وأن المسلسل عمل إنساني حربي مأخوذ من أحد ملفات المخابرات المصرية في حقبة زمنية مهمة .

وأوضحت أنها تقدم شخصية المرأة القوية التي تتحمل أعباء نفسية مع زوجها الفنان "أحمد عز" ضابط المخابرات، حيث تقع في كثير من المشاكل بسبب زوجها.

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وقالت إنها انتهت من تصوير عدد من مشاهدها في العمل الذي انطلق تصويره منذ حوالي ثلاثة أسابيع، معربة عن سعادتها بتلك التجربة كونها تجسد فيها دورا جديدا ومختلفا ومليئا بالمفاجآت طوال الأحداث، مما يشكل تحديا كبيرا بالنسبة لها، مشيرة إلى أن أن المسلسل يتميز بالنص الجيد ويشارك فيه باقة من الفنانين ، مبدية تمنياتها بأن يلقى أعجاب الجمهور .

"هجمة مرتدة " تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد علاء يشارك فى بطولته بجانب أحمد عز كل من هند صبرى، هشام سليم وماجدة زكى والفنان صلاح عبد الله ومحمود البزاوى والشاب خالد أنور ومحمد جمعة ومايان السيد وأحمد فؤاد سليم وهناك مجموعة كبيرة من الشباب.