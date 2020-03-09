شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. مهرجان الأقصر يلغى فعالياته مع استمرار عمل لجان التحكيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال السيناريست سيد فؤاد رئيس مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، إن فعاليات المهرجان كانت تسير بشكل طبيعى للغاية، منذ يوم الجمعة وحتى مساء اليوم الاثنين ، وتم عرض 70 ٪ من عروض الأفلام المشاركة ، ولكن بناءً على قرار رئيس مجلس الوزراء المهندس مصطفى مدبولى، قرر مجلس إدارة المهرجان المتمثل فى الرئيس الشرفى الفنان الكبير محمود حميدة، ورئيس المهرجان سيد فؤاد ومديره عزة الحسينى، إلغاء كافة الفعاليات التى تعتمد على تجمع كبير.

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وأضاف فؤاد قائلا : ستتوقف الفعاليات مع استمرار العمل المهنى للجان التحكيم فى بعض القاعات بالفنادق المقيمين فيها، واستكمال مشاهدة الأفلام، وإنهاء الدورة فى إطارها المهنى السليم.

يذكر أن فعاليات الدورة الـ9 من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، انطلقت الجمعة الماضية، وتم تكريم الفنان عمرو عبد الجليل، والفنانة زينة، والفنانة الأفريقية ميمونة نداى، ويشارك فى المسابقة الرسمية للمهرجان الفيلم المصرى "صندوق الدنيا"، من بطولة رانيا يوسف وباسم سمرة وخالد الصاوى وصلاح عبد الله وأحمد كمال وعمرو القاضى وفرح يوسف وآخرون، تأليف وإخراج عماد البهات.