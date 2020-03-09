فيديو.. مهرجان الأقصر يلغى فعالياته مع استمرار عمل لجان التحكيم

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وأضاف فؤاد قائلا : ستتوقف الفعاليات مع استمرار العمل المهنى للجان التحكيم فى بعض القاعات بالفنادق المقيمين فيها، واستكمال مشاهدة الأفلام، وإنهاء الدورة فى إطارها المهنى السليم.
يذكر أن فعاليات الدورة الـ9 من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، انطلقت الجمعة الماضية، وتم تكريم الفنان عمرو عبد الجليل، والفنانة زينة، والفنانة الأفريقية ميمونة نداى، ويشارك فى المسابقة الرسمية للمهرجان الفيلم المصرى "صندوق الدنيا"، من بطولة رانيا يوسف وباسم سمرة وخالد الصاوى وصلاح عبد الله وأحمد كمال وعمرو القاضى وفرح يوسف وآخرون، تأليف وإخراج عماد البهات.
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