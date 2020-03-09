فى ثوبها الجديد.. مارفل تطرح لقطات جديد لـ سكارليت جوهانسون فى Black Widow

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت شركة مارفل أول صورة للنجمة العالمية سكارليت جوهانسون في فيلمها الجديد Black Widow، والتى تلعب فيه دور البطولة كشخصية خارقة، ومن المقرر أن يطرح يوم 1 مايو المقبل فى دور العرض السينمائى بجميع أنحاء العالم، ويشاركها في البطولة الممثل العالمي، فلورنس بوج، روبرت داوني جونيور، راشيل وايز، ديفيد هاربور، وليام هيرت، راي وينستون، يا تي فاجنبل، ميشيل لي، أوليفر ريتشرز، أحمد بكير، يولاندا لينز، اليشم ما، نانا بلونديل، شينا ويست.
وتبدأ أحداث الفيلم عند الولادة، حيث تعطى ناتاشا رومانوفا، إلى مؤسسة الكي جي بي، التي تؤهلها نفسيا وجسديا لتكون واحدة من الأبطال الخارقين، ومن ثم تحاول الحكومة قتلها.
ويعد هذا الفيلم أولى أفلام سكارليت جوهانسون التي تقوم فيها بلعب دور البطولة حول شخصيتها في أحداث سلسلة المنتقمون، وهى الوحيدة من أبطال العمل التي لم تقم بذلك بعد انتهاء السلسلة، حيث انتهجت شركة مارفل سياسة قامت فيها بإسناد كافة الأبطال لأعمال مختلفة منفردين باستثناء سكارليت التي اكتفت الشركة بظهورها ضمن أحداث الأفلام السابقة دون أن يكون لها فيلم منفرد حول شخصيتها، وهو ما يجعل الفيلم منتظراً من قبل كثيرين من جمهورها خاصة بعد وفاتها ضمن أحداث الجزء الأخير من avengers.
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