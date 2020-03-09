شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رشاد يدخل عالم التمثيل من بوابة "ليالينا" مع غادة عادل وخالد الصاوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد المطرب محمد رشاد لدخول عالم التمثيل خلال الفترة المقبلة للمرة الأولي، وتحديداً خلال شهر رمضان المقبل، وذلك بعدما أنضم رشاد إلي أسرة مسلسل "ليالينا" مؤخراً علي أن يبدأ تصوير دوره خلال أحداث المسلسل في الأيام القادمة.

مسلسل "ليالينا" تدور أحداثه في إطار اجتماعي ويشارك فيه مجموعة كبيرة من النجوم والنجمات مثل غادة عادل، صابرين، خالد الصاوى، وإياد نصار، بالإضافة إلى مشاركة مجموعة من الشباب مثل نهى عابدين، ميدو عادل، محمد الشقنقيرى، محمد على رزق، هاجر الشرنوبى، وآخرون من النجوم.



محمد رشاد

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يعد مسلسل "ليالينا" العمل الثانى على التوالي الذي يجمع المخرج أحمد صالح والمؤلف أحمد عبد الفتاح مع شركة سينرجي، بعدما قدما سويا من قبل مسلسل "بحر" للفنان ماجد المصرى، والذي تم عرضه على شاشة قناة الحياة في وقت سابق من العام الماضى، وشارك فى بطولته دياب، وثراء جبيل، ميرنا نور الدين، وكوكى، ونورهان، وفوزية محمد، ومحمد على رزق وعبد الرحمن أبو زهرة، ومحمود جمعة، وسناء شافع، وحنان سليمان، وسلوى عثمان، وأشرف زكى، ومنه عرفة.





المعروف إن آخر أعمال محمد رشاد الغنائية كليب "دلع"، والذي تعاون فيه مع الملحن محمود أنور، بينما كلمات الأغنية من تأليف الشاعر محمد مصطفى، وتوزيع محمد شفيق، كما طرح قبلها أغنية حملت اسم "احساسى"، .. وهى من كلمات عمرو المصري، وألحان علاء الراوي، وتوزيع عمر إسماعيل.